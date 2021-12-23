IBOX BANK выпустил мобильное приложение

IBOX BANK

IBOX BANK стал еще удобней для своих клиентов. Теперь владельцам карт АО "АЙБОКС БАНК" доступно мобильное приложение, открывающее быстрый доступ к самым востребованным банковским операциям и полезной информации.



Приложение IBOX BANK сейчас доступно в альфа-версии (minimum viable product, MVP). Но уже на этом этапе включает в себя важные функции финансового менеджмента – проверку баланса по всем картам, историю транзакций, перевод денег, поиск ближайших отделений и многое другое.



"Мобильное приложение, это то, что обязательно должно быть у технологичного банка. При этом важно, чтобы оно было одновременно максимально защищенным и при этом удобным для пользователя. Нашим разработчикам удалось справиться с поставленной задачей. При этом работа не останавливается и уже сейчас в разработке новые функции и возможности для клиентов IBOXBANK", - рассказала директор Департамента разработки и позиционирования АО "АЙБОКС БАНК" Юта Романченко.



В альфа-версии приложение IBOX BANK могут установить все действующие клиенты банка. Программа доступна для скачивания в App Store и Google Play.