IBOX BANK випустив мобільний застосунок

IBOX BANK

Застосунок IBOX BANK наразі доступний в альфа-версії (minimum viable product, MVP). Але вже на цьому етапі включає важливі функції фінансового менеджменту — перевірку балансу по всіх картах, історію транзакцій, переказ грошей, пошук найближчих відділень і багато іншого.



"Мобільний застосунок, це те, що обов'язково має бути у технологічного банку. При цьому важливо, щоб він був одночасно максимально захищеним і зручним для користувача. Нашим розробникам вдалося впоратися із поставленим завданням. При цьому робота не зупиняється і вже зараз у розробці нові функції та можливості для клієнтів IBOX BANK", — розповіла директор Департаменту розробки та позиціонування АТ "АЙБОКС БАНК" Юта Романченко.



В альфа-версії застосунок IBOX BANK можуть встановити всі діючі клієнти банку. Програма доступна для завантаження в App Store та Google Play.