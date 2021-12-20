МХП среди лидеров экотрансформации и в четвертый раз получил Экооскар

команда МХП Фото Ecobusiness group

16 декабря в Киеве состоялся IV ежегодный форум "Лидерство и Экотрансформация". Также состоялось вручение наград — Экооскаров, их получили наиболее "зеленые" стейкхолдеры и кейсы.

Холдинг МХП уже в четвертый раз получил традиционный Экооксар.

Нынешний кейс компании — это "Инновационная программа МХП: Биогаз 5.0 для углеродонейтрального производства". Концепция "Биогаз 5.0" включает следующие элементы — это утилизация отходов, чистая энергия, органические удобрения, сокращение выбросов парниковых газов, производство СО2 и биометана, а также интеграция технологий "зеленого" водорода.

МХП

В рамках реализации концепции "Биогаз 5.0" МХП синергетически сотрудничает с глобальными лидерами достижения лучших экоинновационных стандартов.

За последние годы компания МХП успешно реализовывала концепцию Биогаз 3.0, поэтому сегодня начинает внедрение технологий Биогаз 4.0 и Биогаз 5.0.

"МХП поставила перед собой амбициозную цель — достичь углеродной нейтральности к 2030 году. Уже достаточно сделано для достижения цели, а еще больше впереди. И важно отметить, что реализация проектов МХП по „зеленой" энергетике началась задолго до презентации Европейского зеленого соглашения ЕС. Это говорит о том, что компания не только следует глобальным трендам, но и опережает их. Качественные товары можно и нужно производить без ущерба для окружающей среды, что и делает вертикально интегрированный холдинг МХП", — отметил во время своего выступления заместитель председателя правления МХП Александр Домбровский.

Александр Домбровский Фото Ecobusiness group

Награду получили часть большой команды МХП, работающая над разработкой и реализацией "зеленых" проектов в МХП, а именно: Александр Домбровский, заместитель председателя правления МХП; Иван Тракслер, директор МХП Эко Энерджи; Игорь Москалец, директор ОП Биогаз Ладыжин и Дмитрий Мельник, руководитель отдела экоинноваций МХП.

Биогазовые проекты МХП — это инструмент декарбонизации производства и достижения углеродной нейтральности компании.