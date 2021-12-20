МХП серед лідерів екотрансформації та вчетверте отримав Екооскар

команда МХП Фото Ecobusiness group

16 грудня в Києві відбувся IV щорічний форум "Лідерство і Екотрансформація". Також відбулося вручення відзнак — Екооскарів, їх отримали найбільш "зелені" стейкхолдери та кейси.

Холдинг МХП вже вчетверте отримав традиційний Екооскар.

Цьогорічний кейс компанії — це "Інноваційна програма МХП: Біогаз 5.0 для вуглецевонейтрального виробництва". Концепція "Біогаз 5.0" включає в себе наступні елементи — це утилізація відходів, чиста енергія, органічні добрива, скорочення викидів парникових газів, виробництво СО2 та біометану, а також інтеграція технологій "зеленого" водню.

МХП

В рамках реалізації концепції "Біогаз 5.0" МХП синергетично співпрацює з глобальними лідерами досягнення найкращих екоінноваційних стандартів.

За останні роки компанія МХП успішно реалізовувала концепцію "Біогаз 3.0", тому сьогодні починає впровадження технологій "Біогаз 4.0" та "Біогаз 5.0".

"Компанія МХП поставила перед собою амбітну мету — досягнути вуглецевої нейтральності до 2030 року. Вже достатньо зроблено для досягнення мети, а ще більше попереду. Й важливо відзначити, що реалізація проєктів МХП із "зеленої" енергетики почалась задовго до презентації Європейської зеленої угоди ЄС. Це говорить про те, що компанія не тільки слідує глобальним трендам, але й випереджає їх. Якісні товари можна і потрібно виробляти без шкоди довкіллю, що і робить вертикально інтегрований холдинг МХП", - зазначив під час свого виступу заступник голови правління МХП Олександр Домбровський.

Олександр Домбровський Фото Ecobusiness group

Нагороду отримали частина великої команди МХП, що працює над розробкою та реалізацією "зелених" проектів в МХП, а саме: Олександр Домбровський, заступник голови правління МХП; Іван Тракслер, директор МХП Еко Енерджи; Ігор Москалець, директор ВП Біогаз Ладижин та Дмитро Мельник, керівник відділу екоінновацій МХП.

Біогазові проєкти МХП — це інструмент декарбонізації виробництва та досягнення вуглецевої нейтральності компанії.