Новости 16 декабря: запрет ароматизированных сигарет, первые тысячи вакцинированным
О кэшбэке. После сокращения комиссии интерчейндж в ноябре банки начали пересматривать кэшбеки.
О приватизации. Аукцион по приватизации госпредприятия "Электронмаш" признан несостоявшимся, поскольку его победитель не подписал договор купли-продажи объекта в установленный срок
О заимствованиях. Федеральная резервная система США решила вдвое быстрее сворачивать программу выкупа активов и допустила три повышения ставки в 2022 году
О курении. Верховная Рада на заседании 16 декабря запретила рекламу электронных сигарет и систем для нагрева табака, а также продажу ароматизированных сигарет
О "тысяче вакцинированным". Проект Универсал банка monobank и банк российского бизнесмена Михаила Фридмана Альфа-банк 16 декабря начали первые выплаты по программе
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Такси, только без водителя. Как развивается каршеринг в Украине
Взять автомобиль на улице, как электросамокат, и уехать. Еще недавно это было фантастической мечтой. Как работает каршеринг в Украине, дешевле ли это такси, и насколько выгоден такой бизнес.
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