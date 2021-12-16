Новини 16 грудня: заборона ароматизованих цигарок, перші тисячі вакцинованим

getty images

Про кешбек. Після скорочення комісії інтерчейндж в листопаді банки почали переглядати кешбеки

Про приватизацію. Аукціон з приватизації держпідприємства "Електронмаш" визнаний таким, що не відбувся, оскільки його переможець не підписав договір купівлі-продажу об'єкта у встановлений строк

Про запозичення. Федеральна резервна система США вирішила вдвічі швидше згортати програму викупу активів та допустила три підвищення ставки у 2022 році

Про паління. Верховна Рада на засіданні 16 грудня заборонила рекламу електронних цигарок та систем для нагрівання тютюну, а також продаж ароматизованих цигарок

Про "тисячу вакцинованим". Проєкт Універсал банку monobank та банк російського бізнесмена Михайла Фрідмана Альфа-банк 16 грудня розпочали перші виплати за програмою єПідтримка

Ексклюзив ЕП.

Таксі, тільки без водія. Як розвивається каршеринг в Україні

Узяти автомобіль на вулиці, як електросамокат, і поїхати. Ще недавно це було фантастичною мрією. Як працює каршеринг в Україні, чи дешевше це за таксі, і наскільки вигідний такий бізнес.