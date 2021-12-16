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Україна заборонила продаж ароматизованих цигарок та рекламу електронних

Четвер, 16 грудня 2021, 16:42
 
getty images

Верховна Рада на засіданні 16 грудня заборонила рекламу електронних цигарок та систем для нагрівання тютюну, а також продаж ароматизованих цигарок.

Про це повідомляє сайт ВРУ, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Так, закон забороняє куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок. Їх також не можна буде рекламувати, як і електронні цигарки.

Документ підтримали 317 депутатів.

На пакуванні пристроїв для куріння з’явиться медичне попередження, а на цигарках воно збільшиться до 65% від площі упаковки.

Забороняється продаж цигарок зі смаками та ароматом, а тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНів) заборонять продавати неповнолітнім.

У разі продажу тютюнових виробів, електронних цигарок чи рідин до них неповнолітнім доведеться сплатити штраф у 1020 грн, а за повторного протягом року порушення – 10 200 грн.

Крім того, забороняється акційний продаж та дегустація тютюнових виробів та електронних сигарет.

Ухвалення такого "антитютюнового" закону є частиною Угоди про асоціацію України та ЄС.

Закон набирає чинності через вісімнадцять місяців з дня його опублікування.

Економічна правда

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тютюн законодавство

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