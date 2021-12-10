Международный лидер travel retail откроет Duty Free магазины в международном аэропорту Львова

Львовская ОГА

В международном аэропорту "Львов" имени Д. Галицкого появятся магазины Duty Free от компании BF&GH Travel Retail.

Договор на аренду помещений общей площадью 860 кв. м уже подписан.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

В мильтибрендовых магазинах пассажиры смогут приобрести парфюмерию, косметику, аксессуары, сладости, деликатесы и другие товары.

"Украинский потребитель хочет покупать вещи лучшего качества от мировых брендов и сейчас у него будет эта возможность. В частности, во Львове. Кроме того, Украина подписала Соглашение об "открытом небе", и все больше, и больше пассажиров путешествует. Поэтому мы очень рады быть здесь и очень рады нашему сотрудничеству", - рассказал генеральный директор компании BF&GH Travel Retail Саймон Форд.

Контракт рассчитан на пять лет с возможным продлением еще на пять. Ожидается, что новый магазин сможет трудоустроить до 30 человек.

Цена аренды в ходе аукциона достигла 3,72 млн грн – это третья самая дорогая аренда в Украине и первая во Львовской области.

"Счастлив, что крупные европейские компании заходят на украинский рынок, в частности, в такое непростое время. Но это хороший признак, что мы двигаемся в правильном направлении и создаем прозрачные условия для ведения бизнеса. И как пример, это – рост цены на аукционе помещения в аэропорту в 10 раз. Спасибо компании за участие и победу", - отметил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

BF&GH Travel Retail является украинским оператором немецкой компании Gerb Heinemann - одного из крупнейших розничных торговцев и дистрибьюторов на международном рынке travel retail.

Компания является лидером европейского рынка среди глобальных игроков в индустрии розничной торговли туристическими товарами.

С 2010 года BF&GH Travel Retail создала более 500 рабочих мест, заплатив около 3 млрд грн арендных платежей.

Напомним, недавно немецкая Gebr. Heinemann и его украинский долгосрочный партнер BF&GH Travel Retail Limited отметили 11-летие работы в Украине.