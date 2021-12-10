Міжнародний лідер travel retail відкриє Duty Free магазини в міжнародному аеропорту Львова

Львівська ОДА

У міжнародному аеропорту "Львів" імені Д. Галицького з’являться магазини Duty Free від компанії BF&GH Travel Retail.

Контракт на оренду приміщень загальною площею 860 кв. м вже підписано.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

У мультібрендових магазинах пасажири зможуть придбати парфуми, косметику, аксесуари, солодощі, делікатеси та інші товари.

"Український споживач хоче купляти речі кращої якості від світових брендів і зараз у нього буде ця можливість. Зокрема, у Львові. Окрім цього, Україна підписала Угоду про "відкрите небо", і все більше, і більше пасажирів подорожує. Відтак, ми дуже раді бути тут і дуже оптимістичні щодо нашої співпраці", - розповів генеральний директор компанії BF&GH Travel Retail Саймон Форд.

Контракт розрахований на 5 років з можливим продовженням ще на 5. Очікується, що новий магазин зможе працевлаштувати до 30 людей. Ціна оренди в ході аукціону сягнула 3,72 млн грн – це третя найдорожча оренда в Україні та перша у Львівській області.

"Щасливий з того, що великі європейські компанії заходять на український ринок, зокрема в такий непростий час. Але це - гарна ознака, що ми рухаємось в правильному напрямку і створюємо прозорі умови для ведення бізнесу.

І як приклад, це - зростання ціни на аукціоні приміщення в аеропорту в 10 разів. Дякую компанії за участь і перемогу", - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

BF&GH Travel Retail є українським оператором німецької компанії Gerb Heinemann - одного із найбільших роздрібних торговців та дистриб'юторів на міжнародному ринку travel retail.

Компанія є лідером європейського ринку серед глобальних гравців в індустрії роздрібної торгівлі туристичними товарами.

З 2010 року BF&GH Travel Retail створила понад 500 робочих місць, сплативши близько 3 млрд грн орендних платежів.

Нагадаємо, нещодавно німецька Gebr. Heinemann та її український довгостроковий партнер BF&GH Travel Retail Limited відзначили 11-річчя роботи в Україні.