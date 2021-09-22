Один из мировых лидеров рынка travel retail отметил 11-летие работы в Украине

Высшее руководство Gebr. Heinemann и BF&GH Travel Retail Limited ФОТО: Gebr. Heinemann

Немецкая компания Gebr. Heinemann и ее украинский долгосрочный партнер BF&GH Travel Retail Limited отметили 11-летие работы в Украине. Мероприятие с участием руководства компаний и журналистов прошло в киевском "Интерконтиненталь".

"Украина важна для Gebr. Heinemann, и мы гордимся нашей работой здесь. Мы продолжим инвестировать в текущую инфраструктуру, начиная с некоторых магазинов в аэропорту "Борисполь" в 2022 году, и продолжим расширять бизнес", — заявил генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн.

Генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн и совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн (в центре). ФОТО: Gebr. Heinemann

Gebr. Heinemann является одним из мировых лидеров рынка travel retail. Основанная в 1879 году компания со штаб-квартирой в Гамбурге работает более чем в 100 странах и 200 международных аэропортах. С 2010 года оператором компании в Украине является BF&GH Travel Retail Limited.

Первый duty-free магазин начал работу в 2010 году в Терминале F аэропорта "Борисполь". Затем были открыты магазины в Терминале D, аэропорту "Жуляны" и 13-ти наземных пунктах пропуска на территории Украины.

"С 2010 года мы инвестировали в Украине более 600 миллионов гривен, наибольшая часть этих инвестиций направлена на реконструкцию аэропортов в Борисполе, Жулянах и Одессе. Мы бы не смогли добиться таких результатов без поддержки нашего давнего партнера и друга г-на Артура Гранц", - подчеркнул совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.

Совладелец BF&GH Travel Retail Артур Гранц ФОТО: Gebr. Heinemann

По словам совладельца BF&GH Travel Retail Артура Гранц, за годы работы в бюджет Украины было уплачено около 1 млрд гривен налогов и социальных платежей. Также за аренду площадей в аэропортах Киева и Одессы уплачено 2,7 млрд грн.

"С момента основания нашей компании мы создали около 800 рабочих мест. Для всей нашей команды мы обеспечиваем европейский уровень заработной платы, полный социальный пакет и официальное трудоустройство со всеми гарантиями трудового законодательства", - добавил Артур Гранц.