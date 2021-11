Климатический саммит COP26: экологические амбиции и главные выводы первой недели

фото: Анастасия Загоруйчик

В шотландском Глазго проходит масштабная климатическая конференция ООН, на которую посетили 30 тысяч участников со всего мира. В повестке дня много вопросов, однако главное – как удержать потепление планеты на уровне 1,5 градуса по Цельсию.

Журналистка ЭП Анастасия Загоруйчик рассказывает, чем запомнилась первая неделя конференции и что страны обязались делать для сохранения окружающей среды.

Климатические амбиции

Многие страны озвучивали амбициозные заявления. Например, Индия задалась целью достичь углеродной нейтральности к 2070 году, то есть когда объем выбросов СО2 сравнится с объемом поглощенного газа.

Индия - четвертая в мире по выбросам парниковых газов после Китая, США и ЕС. Две трети производства энергии в Индии зависят от угля. Бразилия пообещала достичь нулевых выбросов к 2050 году — на десять лет раньше, чем было заявлено перед этим.

Десяток меньших стран также взяли на себя обязательства углеродной нейтральности, в частности: Мавритания (до 2030 года при условии получения международной поддержки); Израиль, Вьетнам, Руанда, Литва и Черногория (до 2050 г.); Нигерия (до 2060 г.); и Украина (до 2060 г.). Заявление Нигерии особенно важно, поскольку добыча нефти и газа в настоящее время является основной частью ее экономики.

В целом страны, ответственные за более чем 70% глобальных выбросов, сейчас установили цели относительно нулевых выбросов в законодательстве или четкое политическое обязательство. В то же время, последний отчет ООН, который анализирует национально определенные взносы стран, утверждает, что они приведут к увеличению глобальных выбросов парниковых газов в 2030 году по сравнению с 2010 годом примерно на 13,7%. Такие прогнозы заставляют страны действовать более активно.

Финансы

На парижском COP21 в 2015 году было согласовано, что развитые страны должны мобилизовать ежегодно по 100 миллиардов долларов до 2020 года на борьбу с изменениями климата и адаптационную политику для развивающихся стран. Сейчас понятно, что цель в 100 миллиардов долларов будет достигнута не ранее 2023 года. Великобритания увеличила свои обязательства до 11,6 млрд фунтов в течение следующих четырех лет. США, Германия и Канада также увеличили свои обязательства.

Климатическое финансирование, как государственное, так и частное, предоставляется через займы, гарантии, экспортные кредиты, двустороннее финансирование и финансирование от правительств-доноров через фонды. Например, Зеленый климатический фонд, созданный специально для этой цели, или более общие, например, Азиатский фонд развития или Всемирный банк.

Более 450 фирм из 45 стран, объединенных в Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), могут обеспечить финансирование в размере более 130 триллионов долларов, необходимых для углеродной нейтральности в течение следующих трех десятилетий.

Уголь

Отказ от угольной энергетики является важнейшим на пути к сохранению температуры планеты, ведь уголь является одной из самых больших причин возникновения парниковых газов.

Именно поэтому более 40 стран пообещали отказаться от угля в рамках инициативы Powering Past Coal Alliance. Это – международная кампания, направленная на поэтапный отказ от такого ископаемого топлива.

Страны обязались избавиться от угольной энергетики до 2030-2040 годов, в зависимости от состоятельности экономики. Украина заявила о готовности отказаться от угля к 2035 году.

Метан

Метан нагревает планету значительно быстрее углекислого газа. В течение первых 20 лет после попадания метана в атмосферу, он имеет мощность нагревания в 80 раз больше СО2. Метан ответственен за 25% глобального потепления. Одним из крупнейших источников метана является нефтегазовая промышленность.

В то же время благодаря тому, что метан разлагается значительно быстрее углерода, сокращение его выбросов может лучше всего повлиять на теплое натуру планеты за относительно небольшой промежуток времени.

С этой целью 105 стран, ответственных за 70% выбросов метана, подписали Глобальную инициативу по их сокращению (Global Methane Pledge) на 30% к 2030 году.

Это может уменьшить глобальное потепление по меньшей мере на 0,2℃. Соглашение подписала также и Украина вместе с 11 из 20 стран топ-эмитентов метана. Остальные крупнейшие загрязнители, Китай, Россия и Индия, не сделали этого.

Леса

134 страны, охватывающие 91% мировых лесов, в том числе Украина, Бразилия, США и Канада, пообещали покончить с вырубкой лесов до 2030 года.

Цели планируют достичь при поддержке 19,2 миллиарда долларов государственного и частного финансирования. Вырубка деревьев влечет за собой изменения климата, поскольку истощает леса, поглощающие огромное количество углекислого газа.

Кроме того, 28 стран обязались исключить из мировой торговли ряд продуктов питания вроде пальмового масла, сои или какао. Эти отрасли приводят к уничтожению лесов для выращивания сельскохозяйственных культур. Страны также пообещали создать фонд более миллиарда фунтов для защиты второго крупнейшего тропического леса в мире в бассейне реки Конго.

Выводы первой недели

Иногда экоактивисты не видят достижений в двадцать шестом COP. Шведская активистка Грета Тунберг назвала саммит "фестивалем гринвошинга", то есть когда громкие заявления о важности экологии не приводят к действиям, а служат скорее имиджевым инструментом.

Парадокс в том, что 11 компаний, избранных "главными партнерами" климатического саммита COP26, в 2020 году повлекли большее загрязнение парниковыми газами в мире, чем было произведено во всей Великобритании.

Анализ The Ferret показал , что эти компании имели общий углеродный след почти в 350 миллионов тонн в 2020 году. Это SSE, ScottishPower, Sky, Sainsbury's, Unilever, NatWest, National Grid, Microsoft, Hitachi, Reckitt и GlaxoSmithKline.

Анастасия Загоруйчик, ЭП