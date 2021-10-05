Киев обсудит с ЕС наказание за покупку нелегальной древесины из Украины

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Вместе с отменой Украиной моратория на экспорт леса-кругляка ЕС должен обеспечить наказание для компаний, покупающих контрабандную древесину из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" рассказала вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Принятие моратория на экспорт необработанной древесины было вынужденным шагом Украины, и арбитраж согласился с этим - отмена моратория будет неотъемлемой от создания прозрачного рынка леса в Украине", - заявила она.

"Отменить мораторий - достаточно просто, но мы должны создать прозрачную систему, что делает невозможной нелегальную вырубку. И это непросто. Этот вопрос будет обсуждаться с ЕС (на ближайшем саммите). В частности, мы хотим обсудить предотвращение покупки европейскими компаниями нелегальной древесины из Украины", - добавила она.

Ранее вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала, что положительно оценивает законопроект №4197-д "О рынке древесины".

Как объясняла в своей статье ЕвроПравда, новый законопроект формально выполняет решение арбитража, но прописанное в нем требование к лесистости местности и отсутствию краснокнижных видов на участках заготовки де-факто на неограниченный срок заблокирует экспорт древесины.

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