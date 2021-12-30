Кабмин одобрил госстратегию управления лесами до 2035 года

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Кабмин на заседании 29 декабря одобрил государственную стратегию управления лесами Украины до 2035 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Стратегию разработали во исполнение решения СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации", введенного в действие указом президента от 23.03.2021 № 111.

"Сегодня общая площадь лесного фонда Украины составляет 10,4 млн га, что составляет 15,9% от всей территории страны. Украина занимает 9 место в Европе по площади лесов и 6 место по запасу древесины.

Однако это не предельный потенциал нашей страны. Нам нужно работать над увеличением показателя лесистости, и вместе с тем, позволить отрасли эффективно развиваться", - заявил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Среди имеющихся проблем действующей системы управления лесами в правительстве назвали: несбалансированность функций, отсутствие надлежащего финансирования, наличие коррупции и незаконных рубок, низкий уровень доверия общества к лесоводам, отсутствие надлежащей рекреационной инфраструктуры и, как следствие, не слишком высокий уровень посещения лесов украинцами.

В государственной стратегии управления лесами до 2035 года закреплены ключевые цели для решения этих проблем, добавляют в правительстве.

В частности, предусмотрено:

внедрение эффективного управления лесами методом реформирования работающей системы;

обеспечение устойчивости лесов к изменению климата;

проведение цифровизации отрасли;

развитие рекреации;

развитие научного потенциала и создание надлежащей системы подготовки специалистов.

"Стратегия является реальным указателем для Украины, как эффективно реформировать лесную отрасль - с четкими целями и задачами. Только выполнив их, мы сможем обеспечить устойчивое развитие лесного хозяйства, выполнение лесами их экологической функции и увеличить долю лесного сектора во внутреннем валовом продукте Украины", - добавил Стрелец.

При этом среди ожидаемых результатов выполнения стратегии:

увеличение общего запаса лесов Украины не менее чем до 2,5 млрд. куб. метров;

повышение уровня абсорбции парниковых газов лесами Украины до 75,6 млн. тонн СО2;

обновление детализированных положений для не менее 500 заказников;

строительство и ремонт 7,5 тыс километров лесных дорог;

обновление парка противопожарной техники на 100%.

"Также реализация стратегии позволит увеличить количество туристов до 10 млн человек, которые ежегодно будут пользоваться лесной рекреационной инфраструктурой. Кроме того, будет введена открытая электронная информационная система в сфере управления лесами", - говорится в сообщении.

Также предусмотрено создание современной материально-технической базы научно-исследовательских учреждений и системы подготовки кадров лесной отрасли.

Напоминаем:

Государственное агентство лесных ресурсов в 2021 году высадило 240 миллионов деревьев.

Президент Владимир Зеленский в июне 2021 года подписал указ о реализации в проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в стране.

Цель проекта - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га.

Планируется также в ближайшие три года высадить 1 млрд деревьев.

В Гослесагентстве считают, что высадить миллиард новых деревьев за три года в рамках президентской программы "Зеленая страна" – вполне реально. В настоящее время план выполнен на 6%.

Выполнение плана по "Зеленой стране" лишь на 6% в Гослесагентстве объясняют тем, что в рамках программы произошла только первая высадка – осенью. Осенняя высадка охватывает только 10% годового плана, остальные 90% приходятся на весну.

Первая масштабная высадка "Зеленой страны" должна пройти весной 2022 года.

Экономическая правда