Кабмин одобрил госстратегию управления лесами до 2035 года
Кабмин на заседании 29 декабря одобрил государственную стратегию управления лесами Украины до 2035 года.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Стратегию разработали во исполнение решения СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации", введенного в действие указом президента от 23.03.2021 № 111.
"Сегодня общая площадь лесного фонда Украины составляет 10,4 млн га, что составляет 15,9% от всей территории страны. Украина занимает 9 место в Европе по площади лесов и 6 место по запасу древесины.
Однако это не предельный потенциал нашей страны. Нам нужно работать над увеличением показателя лесистости, и вместе с тем, позволить отрасли эффективно развиваться", - заявил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
Среди имеющихся проблем действующей системы управления лесами в правительстве назвали: несбалансированность функций, отсутствие надлежащего финансирования, наличие коррупции и незаконных рубок, низкий уровень доверия общества к лесоводам, отсутствие надлежащей рекреационной инфраструктуры и, как следствие, не слишком высокий уровень посещения лесов украинцами.
В государственной стратегии управления лесами до 2035 года закреплены ключевые цели для решения этих проблем, добавляют в правительстве.
В частности, предусмотрено:
- внедрение эффективного управления лесами методом реформирования работающей системы;
- обеспечение устойчивости лесов к изменению климата;
- проведение цифровизации отрасли;
- развитие рекреации;
- развитие научного потенциала и создание надлежащей системы подготовки специалистов.
"Стратегия является реальным указателем для Украины, как эффективно реформировать лесную отрасль - с четкими целями и задачами. Только выполнив их, мы сможем обеспечить устойчивое развитие лесного хозяйства, выполнение лесами их экологической функции и увеличить долю лесного сектора во внутреннем валовом продукте Украины", - добавил Стрелец.
При этом среди ожидаемых результатов выполнения стратегии:
- увеличение общего запаса лесов Украины не менее чем до 2,5 млрд. куб. метров;
- повышение уровня абсорбции парниковых газов лесами Украины до 75,6 млн. тонн СО2;
- обновление детализированных положений для не менее 500 заказников;
- строительство и ремонт 7,5 тыс километров лесных дорог;
- обновление парка противопожарной техники на 100%.
"Также реализация стратегии позволит увеличить количество туристов до 10 млн человек, которые ежегодно будут пользоваться лесной рекреационной инфраструктурой. Кроме того, будет введена открытая электронная информационная система в сфере управления лесами", - говорится в сообщении.
Также предусмотрено создание современной материально-технической базы научно-исследовательских учреждений и системы подготовки кадров лесной отрасли.
Напоминаем:
Государственное агентство лесных ресурсов в 2021 году высадило 240 миллионов деревьев.
Президент Владимир Зеленский в июне 2021 года подписал указ о реализации в проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в стране.
Цель проекта - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га.
Планируется также в ближайшие три года высадить 1 млрд деревьев.
В Гослесагентстве считают, что высадить миллиард новых деревьев за три года в рамках президентской программы "Зеленая страна" – вполне реально. В настоящее время план выполнен на 6%.
Выполнение плана по "Зеленой стране" лишь на 6% в Гослесагентстве объясняют тем, что в рамках программы произошла только первая высадка – осенью. Осенняя высадка охватывает только 10% годового плана, остальные 90% приходятся на весну.
Первая масштабная высадка "Зеленой страны" должна пройти весной 2022 года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua