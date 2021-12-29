Украина высадила 240 миллионов деревьев в 2021 году

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Государственное агентство лесных ресурсов в 2021 году высадило 240 миллионов деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

59,5 млн из 240 млн деревьев посажены в рамках президентской программы "Зеленая страна" по высадке 1 млрд деревьев за три года, реализация которой началась летом 2021 года.

Уточняется, что в Житомирской области высажен 51 млн деревьев, Ривненской - 29,5 млн, Волынской – 23,3 млн, Черниговской - 15,6 млн.

В лесостепных областях высажено 66,5 млн деревьев, в том числе в Киевской области - почти 20 млн, Полтавской и Сумской - почти по 10 млн, Черкасской - 8,2 млн, Харьковской – 6,2 млн, Винницкой – 5,2 млн, Тернопольской – 4,4 млн, Хмельницкой - 3,7 млн.

Помимо этого, в степных регионах страны лесоводы высадили 21,3 млн деревьев, в том числе в Луганской области -6,6 млн, Запорожской – 4,4 млн, Кировоградской – 3,8 млн, Херсонской- 2,7 млн.

В Карпатах в 2021 году высажено 30,3 млн деревьев, в том числе 15,1 млн в Закарпатской области, во Львовской – 8,1 млн, в Черновицкой и Ивано-Франковской - по 3,5 млн.

На 2022 год планируется нарастить этот показатель на четверть – до 300 млн.

Высадка деревьев необходима для минимизации последствий глобального изменения климата, создания полос для защиты от пылевых бурь, а также для увеличения показателя лесистости страны с нынешних 15,9% до минимально необходимых 20%.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский в июне 2021 года подписал указ о реализации в проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в стране.

Цель проекта - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га.

Планируется также в ближайшие три года высадить 1 млрд деревьев.

В Гослесагентстве считают, что высадить миллиард новых деревьев за три года в рамках президентской программы "Зеленая страна" – вполне реально. В настоящее время план выполнен на 6%.

Выполнение плана по "Зеленой стране" лишь на 6% в Гослесагентстве объясняют тем, что в рамках программы произошла только первая высадка – осенью. Осенняя высадка охватывает только 10% годового плана, остальные 90% приходятся на весну.

Первая масштабная высадка "Зеленой страны" должна пройти весной 2022 года.

Экономическая правда