Глава БЭБ купил себе квартиру в "Аркадии" вдвое дешевле рыночной цены – "Схемы"

Валим Мельник фото: гфс

Новоназначенный председатель Бюро экономической безопасности Вадим Мельник приобрел квартиру в элитном жилом комплексе в курортном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости.

Источник: "Схемы", "Радио Свобода"

Детали: Квартиру руководитель БЭБ приобрел за 1 130 000 гривен, что вдвое дешевле рыночной стоимости квартиры такого метража в этом ЖК на дату покупки.

Сам Мельник в комментарии журналистам заявил, что "все - прозрачно", и такая стоимость квартиры подтверждена официальной оценкой.

Квартиру на 67,8 квадратных метра в ЖК "19 жемчужина" в курортном районе Одессы "Аркадия" Мельник приобрел 23 апреля 2020 года.

При этом, рыночная цена за 1 кв. м. этой квартиры в тот период составляла около 1200-1300 долларов.

Продавец квартиры - не публичный человек, который работает в сфере IT. Мужчина не захотел отвечать на вопросы журналистов о том, соответствует ли цена указанная в договоре, той сумме, которую он на самом деле получил от Мельника.

Эксперты считают, что занижение официальной стоимости сделки это "практика" для уменьшения суммы уплаты налогов в бюджет.

Налоги по купле-продаже такой квартиры, которую купил Мельник, должны были составить около 192 000 гривен, но по факту составили 96 тыс. гривен.

В комментарии журналистам новоизбранный глава БЭБ заявил, что "оплатил ту сумму средств, которую определил продавец".

Прямая речь Мельника: "Я заплатил ту сумму средств, которую определил продавец. Какая цена была указана, ту цену я заплатил. Я не очень мониторил объявления. Меня цена не впечатлила, дешевая ли она, или дорогая - меня она устроила. Мне подбирали эту квартиру риэлторы (агентство недвижимости)".

На вопрос, почему продавец решил продать квартиру вдвое дешевле рыночной стоимости, Мельник ответил: "Вот не готов я вам сказать, почему. Я не считаю эту цену заниженной. Для меня это - немалые средства - миллион гривен".

На момент приобретения жилья Мельник работал преподавателем Сумского государственного университета. В декабре 2020-го его назначили председателем Государственной фискальной службы.

Его жена владеет двумя салонами красоты в Ирпене Киевской области.

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Напомним:

Указ о назначении Мельника председателем Бюро экономической безопасности - появился на сайте Кабмина 20 августа 2021 года.

БЭБ заработает 25 сентября, а на следующий день ГФС, которую временно возглавляет Анатолий Александров, прекратит свое существование.

Украинская правда