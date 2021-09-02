Всі розділи
Укр / Рус

Глава БЕБ купив собі квартиру в "Аркадії" вдвічі дешевше ринкової ціни – "Схеми"

Четвер, 2 вересня 2021, 17:40
 
Валим Мельник
фото: дфс

Новопризначений голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник придбав квартиру в елітному житловому комплексі у курортному районі Одеси вдвічі дешевше ринкової вартості.

Джерело: "Схеми", "Радіо Свобода"

Деталі: Квартиру керівник БЕБ придбав за 1 мільйон 130 тисяч гривень, що вдвічі дешевше ринкової вартості квартири такого метражу у цьому ЖК на дату покупки.

Сам Мельник у коментарі журналістам заявив, що "все – прозоро", і що така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою.

Квартиру на 67,8 квадратних метри у ЖК "19 перлина" у курортному районі Одеси "Аркадія" Мельник придбав 23 квітня 2020 року.

При цьому, ринкова ціна за 1 кв. м. цієї квартири у той період становила близько 1200-1300 доларів.

Продавець квартири – не публічна особа, працює у сфері IT. Чоловік не захотів відповідати на запитання журналістів про те, чи ціна, вказана у договорі відповідає тій сумі, яку він насправді отримав від Мельника.

Експерти вважають, що заниження офіційної вартості угоди - це "практика" задля зменшення суми сплати податків до бюджету.

Податки з купівлі-продажу такої квартири, яку купив Мельник, мали скласти близько 192 000 гривень, але склали близько 96 тисяч гривень.

У коментарі журналістам новообраний глава БЕБ заявив, що "сплатив ту суму коштів, яку визначив продавець".

Пряма мова Мельника: "Я сплатив ту суму коштів, яку визначив продавець. Яка ціна була зазначена, ту ціну я заплатив. Я не дуже моніторив оголошення. Мене ціна не вразила, чи дешева вона, чи дорога – мене вона влаштувала. Мені підбирали цю квартиру ріелтори (агентство нерухомості)".

На запитання, чому продавець вирішив продати квартиру вдвічі дешевше за ринкову вартість, Мельник відповів: "От не готовий я вам сказати, чому. Я не вважаю цю ціну заниженою. Для мене це – немалі кошти – мільйон гривень".

На момент придбання житла Мельник працював викладачем Сумського державного університету. У грудні 2020-го його призначили головою Державної фіскальної служби.

Його дружина володіє двома салонами краси в Ірпені на Київщині.

Знати більше: Головний у країні з економічних злочинів: хто очолить Бюро економічної безпеки?

Нагадаємо: 

Указ про призначення Мельника головою Бюро економічної безпеки – з’явився на сайті Кабміну 20 серпня 2021 року.

БЕБ запрацює 25 вересня, а наступного дня ДФС, яку тимчасово очолює Анатолій Александров, припинить своє існування.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

БЕБ ДФС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Тиску на конкурсну комісію під час відбору голови БЕБ не було – Милованов 27 серпня 2021, 12:25
Мельника офіційно призначили головою Бюро екбезпеки 23 серпня 2021, 10:19
Кабмін обрав голову БЕБ 20 серпня 2021, 19:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!