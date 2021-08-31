Правительство назначило временного руководителя Фискальной службы

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Кабинет Министров своим распоряжением назначил Анатолия Александрова на должность временного главы Государственной фискальной службы.

Об этом говорится в документе на сайте правительства.

"Положить временное выполнение обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на начальника управления обеспечения деятельности Службы Государственной фискальной службы Украины Александрова Анатолия Анатольевича", – говорится в распоряжении.

Александров до 2008 года был аспирантом в Одесском национальном университете имени Мечникова. До 2017 года работал преимущественно в коммерческих структурах, после чего работал советником председателя ДФС на общественных началах.

В 2018 году стал заместителем директора департамента стратегического развития и международного сотрудничества ДФС, в том же году его возглавил.

Напоминаем:

Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.

Ранее источники ЭП в правительстве и партии "Слуга народа" сообщили, что Кабинет министров выбрал Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.

Его выбрали из трех финалистов, которых отобрала конкурсная комиссия.

Экономическая правда