16 сентября состоится экспертная дискуссия на тему "Отопительный сезон 2021-2022: ключевые проблемы и вызовы"

16 сентября в 11:00 "Украинская правда" вместе с Всеукраинским отраслевым объединением "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" и агентством OilPoint проводит экспертную дискуссию на тему "Отопительный сезон 2021-2022: ключевые проблемы и вызовы".
В рамках дискуссии будут обсуждаться темы:
— как Украина готовится к отопительному сезону в условиях рекордного роста цен на газ;
— будут ли расти тарифы на коммуналку;
— готовы ли города к отопительному сезону;
— каким должно быть комплексное решение проблем теплокоммунэнерго;
— законопроект №3508-д: как избежать накопления многомиллиардных долгов в будущем.
В мероприятии примут участие:
— советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Эдуард Кругляк;
— экс-член НКРЭКУ Евгений Маглеваный;
— директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк;
— директор дивизиона "Теплоэнергетика" НАК "Нафтогаз Украины" Виталий Щербенко;
— директор "Черкассытеплокоммунэнерго" Павел Карась;
— заместитель председателя Тернопольской ОГА Виктор Устенко.
Все желающие могут посмотреть трансляцию события на страницах "Украинской правды" и информационного агентства OilPoint в Facebook.
Мероприятие реализуется в рамках проекта "GasPoint — об энергетических вызовах для Украины".
"GasPoint" — дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем газового рынка и реформы энергетического сектора Украины. Наша цель — открытый диалог общественности, потребителей газа, добывающих и инфраструктурных компаний, трейдеров, представителей власти и международных партнеров Украины.