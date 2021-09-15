16 сентября состоится экспертная дискуссия на тему "Отопительный сезон 2021-2022: ключевые проблемы и вызовы"

16 сентября в 11:00 "Украинская правда" вместе с Всеукраинским отраслевым объединением "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" и агентством OilPoint проводит экспертную дискуссию на тему "Отопительный сезон 2021-2022: ключевые проблемы и вызовы".

В рамках дискуссии будут обсуждаться темы:

— как Украина готовится к отопительному сезону в условиях рекордного роста цен на газ;

— будут ли расти тарифы на коммуналку;

— готовы ли города к отопительному сезону;

— каким должно быть комплексное решение проблем теплокоммунэнерго;

— законопроект №3508-д: как избежать накопления многомиллиардных долгов в будущем.

В мероприятии примут участие:

— советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Эдуард Кругляк;

— экс-член НКРЭКУ Евгений Маглеваный;

— директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк;

— директор дивизиона "Теплоэнергетика" НАК "Нафтогаз Украины" Виталий Щербенко;

— директор "Черкассытеплокоммунэнерго" Павел Карась;

— заместитель председателя Тернопольской ОГА Виктор Устенко.

Все желающие могут посмотреть трансляцию события на страницах "Украинской правды" и информационного агентства OilPoint в Facebook.

Мероприятие реализуется в рамках проекта "GasPoint — об энергетических вызовах для Украины".

"GasPoint" — дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем газового рынка и реформы энергетического сектора Украины. Наша цель — открытый диалог общественности, потребителей газа, добывающих и инфраструктурных компаний, трейдеров, представителей власти и международных партнеров Украины.