16 вересня відбудеться експертна дискусія на тему: "Опалювальний сезон 2021-2022: ключові проблеми та виклики"

16 вересня об 11:00 "Українська правда" разом з Всеукраїнським галузевим об’єднанням "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" та агентством OilPoint проводить експертну дискусію на тему "Опалювальний сезон 2021-2022: ключові проблеми та виклики".

У рамках дискусії обговорюватимуться теми:

— як Україна готується до опалювального сезону в умовах рекордного зростання цін на газ;

— чи будуть зростати тарифи на комуналку;

— чи готові міста до опалювального сезону;

— яким має бути комплексне вирішення проблем теплокомуненерго;

— законопроєкт №3508-д: як уникнути накопичення багатомільярдних боргів в майбутньому.



У заході візьмуть участь:

— радник Голови правління НАК "Нафтогаз України" Едуард Кругляк;

— ексчлен НКРЕКП Євген Магльований;

— Директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк;

— Директор дивізіону "Теплоенергетика" НАК "Нафтогаз України" Віталій Щербенко;

— Директор "Черкаситеплокомуненерго" Павло Карась;

— заступник Голови Тернопільської ОДА Віктор Устенко.

Всі охочі можуть подивитися трансляцію події на сторінках "Української правди" та інформаційного агентства OilPoint в Facebook.

Захід реалізується в рамках проєкту "GasPoint — про енергетичні виклики для України".



"GasPoint" — дискусійний майданчик для обговорення актуальних проблем газового ринку та реформи енергетичного сектору України.

Наша мета — відкритий діалог громадськості, споживачів газу, видобувних та інфраструктурних компаній, трейдерів, представників влади і міжнародних партнерів України.