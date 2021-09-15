16 вересня відбудеться експертна дискусія на тему: "Опалювальний сезон 2021-2022: ключові проблеми та виклики"
16 вересня об 11:00 "Українська правда" разом з Всеукраїнським галузевим об’єднанням "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" та агентством OilPoint проводить експертну дискусію на тему "Опалювальний сезон 2021-2022: ключові проблеми та виклики".
У рамках дискусії обговорюватимуться теми:
— як Україна готується до опалювального сезону в умовах рекордного зростання цін на газ;
— чи будуть зростати тарифи на комуналку;
— чи готові міста до опалювального сезону;
— яким має бути комплексне вирішення проблем теплокомуненерго;
— законопроєкт №3508-д: як уникнути накопичення багатомільярдних боргів в майбутньому.
У заході візьмуть участь:
— радник Голови правління НАК "Нафтогаз України" Едуард Кругляк;
— ексчлен НКРЕКП Євген Магльований;
— Директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк;
— Директор дивізіону "Теплоенергетика" НАК "Нафтогаз України" Віталій Щербенко;
— Директор "Черкаситеплокомуненерго" Павло Карась;
— заступник Голови Тернопільської ОДА Віктор Устенко.
Всі охочі можуть подивитися трансляцію події на сторінках "Української правди" та інформаційного агентства OilPoint в Facebook.
Захід реалізується в рамках проєкту "GasPoint — про енергетичні виклики для України".
"GasPoint" — дискусійний майданчик для обговорення актуальних проблем газового ринку та реформи енергетичного сектору України.
Наша мета — відкритий діалог громадськості, споживачів газу, видобувних та інфраструктурних компаній, трейдерів, представників влади і міжнародних партнерів України.
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