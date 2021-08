Huawei отчитался о рекордном падении доходов на фоне санкций США

unsplash

Китайский техногигант Huawei Technologies отчитался о рекордном падении доходов в первой половине 2021 года (49,56 млрд долл, -30%).

Об этом сообщает Reuters.

При этом, за первую половину прошлого года доход Huawei составил 70,18 млрд долл.

Как отмечает Reuters, падение доходов произошло на фоне санкций США, которые заставили китайского техногиганта продать один из своих брендов - компанию по производству смартфонов Honor.

В то же время, как пишет агентство, новые направления компании еще не успели сформироваться.

При этом, самое существенное падение дохода продемонстрировал сектор потребительских товаров, в который входят и мобильные телефоны (-47%, до 17,5 млрд долл).

Как свидетельствуют данные консалтинговой компании Canalys, санкции обвалили производство смартфонов Huawei.

Так, во 2 квартале техногигант впервые за более 7 лет покинул топ-5 крупнейших поставщиков Китая (поставил 6,4 млн смартфонв против 27,4 млн смартфонов за 2 квартал 2020 года).

Как известно, в США Huawei обвиняют в шпионаже и работе на китайские спецслужбы. Вашингтон запретил компаниям в США сотрудничать с Huawei по большинству направлений и считает компанию угрозой своей национальной безопасности.

Напомним:

Ранее компания Huawei Investment & Holding Co., Ltd официально объявила о продаже одного из своих брендов - компании по производству смартфонов Honor, новым владельцем станет структура Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, консорциум из нескольких частных и государственных предприятий.

