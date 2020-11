Huawei офіційно оголосив про продаж бренду Honor

Компанія Huawei Investment&Holding Co., Ltd офіційно оголосила про продаж одного із своїх брендів - компанію з виробництва смартфонів Honor, новим власником стане структура Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, консорціум з декількох приватних та державних підприємств.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі Huawei.

"Останнім часом споживчий бізнес Huawei зазнав величезного тиску. Це було пов’язано з постійною відсутністю технічних елементів, необхідних для бізнесу мобільних телефонів.

Таким чином, компанія Huawei Investment&Holding Co., Ltd. вирішила продати всі свої господарські активи Honor компанії Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Цей продаж допоможе продавцям та постачальникам каналів Honor пережити цей важкий час", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після завершення продажу компанія Huawei не матиме акцій і не братиме участі в управлінні бізнесом або прийнятті рішень в новій компанії Honor.

"Цей крок було зроблено промисловою мережею Honor для забезпечення власного виживання. Понад 30 агентів та дилерів марки Honor вперше запропонували це придбання.

З моменту свого створення в 2013 році бренд Honor зосередився на молодіжному ринку, пропонуючи телефони в ціновому діапазоні від низького до середнього класу. За останні сім років Honor перетворився на бренд смартфонів, який щорічно постачає понад 70 мільйонів одиниць", - додали в Huawei.

Офіційно про суму угоди Huawei не повідомив.

Нагадаємо:

Раніше Reuters повідомляло, що компанія Huawei планує продати Honor - бренд бюджетних смартфонів - за 100 млрд юанів (15,2 млрд доларів) консорціуму на чолі з дистриб'ютором телефонів Digital China та урядом міста Шеньчжень.

Економічна правда