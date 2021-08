Huawei прозвітував про рекордне падіння доходів на тлі санкцій США

unsplash

Китайський техногігант Huawei Technologies прозвітував про рекордне падіння доходів у першій половині 2021 року (49,56 млрд дол, -30%).

Про це повідомляє Reuters.

При цьому, за першу половину минулого року дохід Huawei становив 70,18 млрд дол.

Як зазначає Reuters, падіння доходів сталось на тлі санкцй США, які змусили китайського техногіганта продати один із своїх брендів - компанію з виробництва смартфонів Honor.

Водночас, як пише агентство, нові напрямки компанії ще не встигли сформуватися.

При цьому, найбльше падіння доходу продемонстрував сектор споживчих товарів, до якого входять і мобільні телефони (-47%, до 17,5 млрд дол).

Як свідчать дані консалтингової компанії Canalys, санкції обвалили виробництво смартфонів Huawei.

Так, у 2 кварталі техногігант вперше за понад 7 років покинув топ-5 найбільших постачальників Китаю (поставив 6,4 млн смартфонв проти 27,4 млн смартфонів за 2 квартал 2020 року).

Як відомо, у США Huawei звинувачують в шпигунстві і роботі на китайські спецслужби. Вашингтон заборонив компаніям в США співпрацювати з Huawei за більшістю напрямків та вважає компанію загрозою своїй національній безпеці.

Нагадаємо:

Раніше компанія Huawei Investment&Holding Co., Ltd офіційно оголосила про продаж одного із своїх брендів - компанії з виробництва смартфонів Honor, новим власником стане структура Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, консорціум з декількох приватних та державних підприємств.

