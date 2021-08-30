Компенсации за кредиты: аграрии получили почти 565 миллионов

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В июле 2021 сгода убъектам хозяйствования АПК направили 478,8 млн грн для частичной компенсации процентов за пользование кредитами.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что общая сумма выплат на сегодня составляет почти 565 млн грн.

В министерстве добавили, что средства получат более 2,6 тыс заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки.

Общий объем кредитов, привлеченный предприятиями. - 190 млрд грн, из них льготных (подлежащие компенсации) - 27 млрд грн, в том числе:

а) по видам кредитов:

краткосрочных - 10,7 млрд грн (39,6%);

среднесрочных - 10,1 млрд грн (37,4%);

долгосрочных - 6,2 млрд грн (23%);

в) по видам деятельности заемщиков:

отрасль животноводства - 4,5 млрд грн (16,8%);

другие отрасли - 22,5 млрд грн (83,2%).

Средние процентные ставки банков, в которые субъекты хозяйствования АПК привлекли кредиты, составили 14-16% годовых.

"Из общего количества уполномоченных банков, которые подписали с Минэкономики Меморандум об общих принципах сотрудничества (37 банков), принимал участие в предоставлении компенсации по кредитам 31 банк", - пояснили в министерстве.

В 2021 году для финансовой поддержки мероприятий в АПК путем удешевления предусмотрено 1,2 млрд гривен.

За период январь-июль фактически использовано 47,1% от плана.

Напомним:

Минэкономики утвердило перечень украинской сельхозтехники, 25% стоимости которой возмещается государством в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".

Экономическая правда