Минэкономики утвердило перечень сельхозтехники, 25% стоимости которой компенсирует государство

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Минэкономики утвердило перечень украинской сельхозтехники, 25% стоимости которой возмещается государством в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В обновленный перечень включены 203 предприятия, номенклатура их продукции увеличилась более чем на 2 тыс единиц, с/х техники - до 16 802 наименований.

"Мы продолжаем расширять инструменты поддержки национального производителя, дополнив Перечень сельхозтехники, которая подлежит компенсации, новыми заводами-производителями.

Это хороший стимул для производителей - реализовать свою продукцию и увеличить доходы, а фермерам - обновить свой парк сельхозтехники, ведь государство возмещает 25% ее стоимости", - заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

Обновленный Перечень, в частности, включает: тракторы, самоходные и прицепные опрыскиватели, комбайн самоходный, специальные автомобили сельскохозяйственного назначения (зерновозы), посевные комплексы, агрегаты и аппликаторы для внесения жидких минеральных удобрений, жатки для уборки подсолнечника, кукурузы и других зерновых культур, рапса столы, зерноочистительные сепараторы, технологическое оборудование для комбикормовых заводов и элеваторных комплексов.

А также - оборудование для систем капельного орошения, зерносушилки, весовое оборудование для взвешивания сельхозпродукции, полуприцепы, почвообрабатывающая техника, оборудование для содержания КРС и свиней и др.

С перечнем отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/3qxCRpz.

На 2021 год по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" планируется направить 1 млрд грн.

В Минэкономики добавили, что по результатам проведенной работы, 1833 сельхозтоваропроизводителя приобрели в декабре 2020 года и в период с января по март 2021 года 2846 единиц сельхозтехники и оборудования отечественного производства на общую сумму 909,2 млн грн и получили частичную компенсацию на сумму 189,4 млн грн.

Также, по оперативной информации Минагрополитики, согласно поданных уполномоченными банками реестров за период с апреля по июль 2021 года, планируется осуществить компенсационные выплаты аграриям еще почти на 358 млн грн.

Экономическая правда