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Компенсації за кредити: аграрії отримали майже 565 мільйонів

Понеділок, 30 серпня 2021, 16:55
 
unsplash

У липні 2021 року суб'єктам господарювання АПК спрямували 478,8 млн грн для часткової компенсації відсотків за користування кредитами.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зазначається, що загальна сума виплат на сьогодні становить майже 565 млн грн.

У міністерстві додали, що кошти отримають понад 2,6 тис позичальників, які подали заявки до уповноважених банків.

Загальний обсяг кредитів, залучений підприємствами. - 190 млрд грн, з них пільгових (підлягають компенсації) - 27 млрд грн, у тому числі:

а) за видами кредитів:

  • короткострокових – 10,7 млрд грн (39,6 %);
  • середньострокових – 10,1 млрд грн (37,4 %);
  • довгострокових – 6,2 млрд грн (23 %);

в) за видами діяльності позичальників:

  • галузь тваринництва – 4,5 млрд грн (16,8 %);
  • інші галузі – 22,5 млрд грн (83,2 %).

Середні процентні ставки банків, під які суб’єкти господарювання АПК залучили кредити, склали 14-16 % річних.

"Із загальної кількості уповноважених банків, які підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва (37 банків), приймали участь у наданні компенсації за кредитами 31 банк", - пояснили в міністерстві.

У 2021 році для фінансової підтримки заходів в АПК шляхом здешевлення передбачено 1,2 млрд гривень.

За період січень-липень фактично використано 47,1% від плану.

Нагадаємо:

Мінекономіки затвердило перелік української сільгосптехніки, 25% вартості якої відшкодовується державою в межах бюджетної програми "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників". 

Економічна правда

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аграрії кредити гроші

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