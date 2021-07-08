ГБР пришло с обысками в ''Киевводоканал''

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В главный офис частного акционерного общества "АК "Киевводоканал" пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований.

Источник: КГГА

Детали: Как сообщили в "Киевводоканале", следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу по объектам строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.

"Киевводоканал" сообщает, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.