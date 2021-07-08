Все разделы
Укр / Рус

ГБР пришло с обысками в ''Киевводоканал''

Четверг, 8 июля 2021, 17:01
 
liga.net

В главный офис частного акционерного общества "АК "Киевводоканал" пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований.

Источник: КГГА

Детали: Как сообщили в "Киевводоканале", следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу по объектам строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.

"Киевводоканал" сообщает, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Киев Киевводоканал

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киевском метро убеждают, что ветку на Виноградарь откроют до конца года 8 июля 2021, 16:52
ГБР и СБУ пришли с обысками в "Киевавтодор" и департамент КГГА 8 июля 2021, 11:56
Киев не успеет построить метро на Виноградарь до конца года 8 июля 2021, 09:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!