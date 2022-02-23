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На киевские городские сервисы также производятся кибератаки

Среда, 23 февраля 2022, 21:30 - Экономическая правда
 
unsplash

В среду фиксируются кибератаки на киевские городские сервисы, Киев Цифровой работает исправно.

Об этом ЭП сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич.

"Работаем над возобновлением стабильной работы, приносим свои извинения за возможные неудобства", - сообщил Оленич.

Городское приложение Киев Цифровой работает в обычном режиме. Среди неработающих сервисов – Личный кабинет киевлянина.

Напоминаем:

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о новой массовой DDoS-атаке на государственные сайты Украины.

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Киев кибератака

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