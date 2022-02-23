На киевские городские сервисы также производятся кибератаки
Среда, 23 февраля 2022, 21:30 -
В среду фиксируются кибератаки на киевские городские сервисы, Киев Цифровой работает исправно.
Об этом ЭП сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич.
"Работаем над возобновлением стабильной работы, приносим свои извинения за возможные неудобства", - сообщил Оленич.
Городское приложение Киев Цифровой работает в обычном режиме. Среди неработающих сервисов – Личный кабинет киевлянина.
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о новой массовой DDoS-атаке на государственные сайты Украины.
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