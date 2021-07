Цены на газ в Европе продолжают расти

Спотовая цена на газ в Европе с поставкой на главном хабе Европы – TTF в Нидерландах – прибавила 4% и вышла на уровень 505 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что цены на газ в Европе чутко реагируют на ралли цен на СПГ в Азии. Сентябрьский фьючерс по азиатскому спотовому индексу Platts JKM достиг в четверг 544 доллара после 539 долларов днём ранее, и это обещает рынкам новый импульс для роста.

Самый дорогой контракт будущей зимы – на февраль 2022 года – стоит уже 613 долларов. Индекс JKM отражает спотовую рыночную стоимость партий СПГ, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань.

По мере роста цены в Азии Европе достается все меньше поставок СПГ. Поступление регазифицированного сжиженного природного газа с терминалов Европы в газотранспортную систему в июле 2021 года снижается на 23% по отношению к июлю 2020 года и на 30% по отношению к июлю докризисного 2019 года.

Падение поставок по отношению к предыдущему месяцу, к июню 2021 года, составляет также заметные 13%. Также падает уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов ЕС – средний уровень за последние 7 дней уже на 19% ниже, чем за первую неделю месяца.

Чуть больше года назад - в мае 2020 года - во время дна падения спроса из-за коронавирусных локдаунов цена на TTF опускалась до исторического минимума в 34 доллара за тысячу кубов.

В конце августа прошлого года она преодолела планку в 100 долларов за тысячу кубов, а в декабре вышла за 200 долларов. Штурм отметки в 300 долларов состоялся в мае 2021 года, в конце июня цена перевалила за 400 долларов за тысячу куб. м.

Достигнутый сейчас показатель является максимальным за последние 3,5 года – с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (The Beast from The East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.