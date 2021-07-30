Ціни на газ в Європі продовжують зростати

Спотова ціна на газ в Європі з поставкою на головному хабі Європи – TTF в Нідерландах – додала 4% і вийшла на рівень 505 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що ціни на газ в Європі реагують на ралі цін на ЗПГ в Азії. Вересневий ф'ючерс по азіатському спотового індексу Platts JKM досяг у четвер 544 долара після 539 доларів за день до того, і це обіцяє ринкам новий імпульс для зростання.

Найдорожчий контракт майбутньої зими – на лютий 2022 року – коштує вже 613 доларів. Індекс JKM відображає спотову ринкову вартість партій ЗПГ, що поставляються до Японії, Південної Кореї, Китаю й Тайваню.

У міру зростання ціни в Азії Європі дістається все менше поставок ЗПГ. Надходження регазифікованого зрідженого природного газу з терміналів Європи в газотранспортну систему в липні 2021 року знижується на 23% по відношенню до липня 2020 року і на 30% по відношенню до липня докризового 2019 року.

Падіння поставок по відношенню до попереднього місяця, до червня 2021 року, становить також помітні 13%. Також падає рівень запасів ЗПГ в резервуарах приймальних терміналів ЄС – середній рівень за останні 7 днів вже на 19% нижче, ніж за перший тиждень місяця.

Трохи більше року тому – у травні 2020 року – під час дна падіння попиту через коронавірусні локдауни ціна на TTF опускалася до історичного мінімуму в 34 долари за тисячу кубів.

В кінці серпня минулого року вона подолала планку в 100 доларів за тисячу кубів, а в грудні вийшла за 200 доларів. Штурм позначки в 300 доларів відбувся в травні 2021 року, наприкінці червня ціна перевалила за 400 доларів за тисячу куб. м.

Досягнутий зараз показник є максимальним за останні 3,5 року – з початку березня 2018 року. Тоді в Європі бушував легендарний холодний фронт "Звір зі Сходу" (The Beast from The East), і ціна злітала до тисячі доларів за тисячу кубометрів.