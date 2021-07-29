Киевские застройки: насколько отличаются цены жилья "эконом" и "премиум" классов

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Сейчас Киев и пригород насчитывает 650 жилых комплексов, из которых 20% являются жильем класса "эконом", от 10% домов премиального класса их отличает изменение в цене на 300%.

Об этом говорится в публикации ЭП.

Всего в Киеве и пригороде из 650 жилых комплексов 20% принадлежат к классу "эконом", 50% - "комфорт", 20% - "бизнес" и 10% - к премиальному. Ценовая разница между самым низким и самым высоким уровнем составляет 300%.

Средняя цена одного квадратного метра жилья в комплексе класса "эконом" начинается от 800 долларов. Для "комфорта" цена составляет от 940 долл, "бизнеса" - от 1700 долларов, а "премиум" - от 2780 долларов.

За год цены на столичную недвижимость в иностранной валюте выросли на 100 долларов за квадратный метр. Интересно, что цены на жилье класса "премиум" стремительно то растут, то падают. Это объясняется тем, что таких ЖК крайне мало. Поэтому, как только появляется новый объект, цена падает, а затем снова растет.

Читайте больше в статье ЭП: Эконом, комфорт, премиум и другие классы новостроек: как это влияет на стоимость жилья

Экономическая правда