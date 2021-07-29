Київські забудови: наскільки відрізняються ціни житла "економ" та "преміум" класів

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Наразі Київ та передмістя налічує 650 житлових комплексів, з яких 20% є житлом класу "економ", від 10% будинків преміального класу їх відрізняє зміна у ціні на 300%.

Про це йдеться у публікації ЕП.

Загалом у Києві та передмісті з 650 житлових комплексів 20% належать до класу "економ", 50% – "комфорт", 20% – "бізнес" і 10% – до преміального. Цінова різниця між найнижчим і найвищим рівнем становить 300%.

Середня ціна одного квадратного метру житла в комплексі класу "економ" починається від 800 доларів. Для "комфорту" ціна становить від 940 дол, "бізнесу" – від 1700 доларів, а "преміум" – від 2780 доларів.

За рік ціни на столичну нерухомість в іноземній валюті зросли на 100 доларів за квадратний метр. Цікаво, що ціни на житло класу "преміум" стрімко то зростають, то спадають. Це пояснюється тим, що таких ЖК вкрай мало. Відтак, щойно з'являється новий об'єкт, ціна падає, а згодом знову зростає.

Читайте більше у статті ЕП: Економ, комфорт, преміум та інші класи новобудов: як це впливає на вартість житла

Економічна правда