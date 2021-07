Послы G7 приветствуют принятие закона о реформировании "Укроборонпрома"

Послы стран Группы семи приветствуют принятие Верховной Радой закона о реформировании оборонно-промышленного комплекса (№3822), который предусматривает корпоратизацию "Укроборонпрома".

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Закон создает хорошую основу для корпоратизации "Укроборонпрома" и совершенствования стандартов корпоративного управления в секторе соответствии с руководящими принципами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития, - ред.)", - говорится в сообщении.

Послы призывают к быстрому и тщательному внедрению нового законодательства, чтобы минимизировать коррупционные риски.

Ambassadors now encourage swift and thorough implementation to minimise corruption risks. Properly embedded, these reforms will enhance the global competitiveness of Ukraine’s defence industry and further ensure the country’s security 2/2