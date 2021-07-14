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Посли G7 привітали ухвалення закону щодо реформування "Укроборонпрому"

Середа, 14 липня 2021, 15:14
 

Посли країн Групи семи привітали прийняття Верховною радою закону про реформування оборонно-промислового комплексу (№3822), який передбачає корпоратизацію "Укроборонпрому".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Закон створює добру основу для корпоратизації "Укроборонпрому" та вдосконалення стандартів корпоративного управління у секторі відповідно до керівних принципів ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Посли закликають до швидкого та ретельного впровадження нового законодавства, щоб мінімізувати корупційні ризики.

"Належно впроваджені ці реформи сприятимуть підвищенню глобальної конкурентоспроможності оборонної промисловості України та подальшому забезпеченню безпеки країни", - йдеться у заяві.

Ухвалений 13 липня закон визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання перетворення Державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, а державних підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому", у господарські товариства, і управління і розпорядження їхнім майном.

Європейська правда

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G7 Укроборонпром

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