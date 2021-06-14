G7 согласует налог для корпораций в июле
Договоренность о введении глобального налога в размере 15% ожидается на встрече министров финансов и руководителей центробанков "Большой двадцатки" в июле.
Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам саммита G7 в Великобритании, передает Укринформ.
"Нам нужна налоговая система, которая будет справедливой во всем мире. Мы поддерживаем историческое обязательство, принятое G7 5 июня. Мы продолжим дискуссию для достижения консенсуса относительно глобального соглашения по справедливому решению вопроса распределения налоговых прав и амбициозного глобального минимального налога, что составляет по меньшей мере 15% в каждой конкретной стране ", - говорится в коммюнике.
В G7 выразили надежду на "достижение договоренности на июльской встрече министров финансов и руководителей центральных банков G20".
Отмечается, что тем самым сделан значительный шаг на пути к созданию "более справедливой налоговой системы, которая будет отвечать 21 веку".
Напоминаем:
Министры финансов стран Большой семерки 5 июня заявили об обязательстве "применять глобальный минимальный налог по меньшей мере 15 процентов для каждой страны".
Этот шаг направлен на то, чтобы транснациональные корпорации - особенно технологические гиганты - не имели в будущем возможности получать большие прибыли в одних странах и платить с них низкие налоги в других.
Принятие этого глобального налогового изменения инициировала администрация президента США Джо Байдена.
Таким образом США хотят ограничить возможность транснациональных концернов использовать преимущества налоговых систем для увеличения своих доходов, особенно в период пандемии коронавируса, которая ослабила экономики во всем мире.
Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал принятое решение "историческим", а также назвал это "налоговой революцией".
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua