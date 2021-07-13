В Киеве снизили скорость прокатных самокатов
Все операторы проката электросамокатов Киева снизили максимальную скорость до 20 км/ч, как это было предусмотрено меморандумом с городскими властями.
Источник: заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram
Прямая речь: "Все операторы проката электросамокатов Киева обеспечили программное снижение максимальной скорости до 20 км/ч (раньше было 35 км/ч – ред.). Это – одно из главных требований меморандума. 4 оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Остальные должны подтянуться очень скоро".
Детали: Усов также добавил, что операторы уже частично промаркировали самокаты номерами.
Номера наносятся с обеих сторон трубы руля в формате "буква и 4 цифры", и каждый из операторов имеет свои уникальные серии: Bolt – A, В, С; Jet – J, Е; BikeNow – N; Kiwi – K; Scroll Bird – O, S; Zelectra – Т, Z; Vzhooh – V.
Кроме того, город уже начал получать первые большие данные и тепловые карты от операторов об интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша.
В дальнейшем, по словам Усова, эти данные используют для оптимизации маршрутов общественного транспорта.
Он также призвал сообщать ему на служебную электронную почту usov.kostiantyn@kmr.gov.ua о случаях превышения разрешенной скорости прокатными электросамокатами.
Предыстория:
- 24 июня Киевская администрация подписала меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева, который предусматривает уменьшение максимальной скорости, маркировку каждого самоката, страхование пользователей и тому подобное.
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