Приняли закон: Рада перезапускает агрострахование

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Верховная Рада на заседании 1 июля приняла закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс и регулирует отношения, связанные со страхованием сельхозпродукции с государственной поддержкой.

Об этом известно из заседания Рады, документ №5104 поддержали 311 депутатов.

Авторы законопроекта отмечают, что для функционирования отрасли "необходимо, чтобы сельскохозяйственные товаропроизводители использовали эффективные инструменты управления рисками, особенно, погодными рисками, которые могут приводить к резкому падению сельскохозяйственного производства".

Так, законом вводится государственная поддержка сельхозпроизводителей в части страхования продукции. Еще в 2012 году был принят закон, который представлял агрострахование через Аграрный страховой пул. Однако такая модель оказалась неэффективной и нуждалась в реформировании.

Законом увеличивается ставка налога на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5 п.п. до 3,5% с целью в дальнейшем направления этих средств на поддержку страхования с/х продукции.

Также определяются механизм предоставления государственной поддержки для агрострахования; участники рынка, требования к ним, их права и обязанности; объекты страхования, страховые продукты, риски, случаи, требования к договорам.

Размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей определен на уровне до 60%.

Кроме того, отменяется положение относительно страхования сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул и уточняются полномочия Нацбанка как органа, осуществляющего надзор за страховой деятельностью.

Напоминаем:

Верховная Рада на внеочередном заседании 27 апреля приняла в первом чтении законопроект №5104, который вносит изменения в Налоговый кодекс и регулирует вопросы агрострахования.

Кабинет Министров на заседании 17 февраля одобрил проект закона, которым определяется механизм действия страхования сельскохозяйственной продукции и отменяется страхование через Аграрный страховой пул.

Экономическая правда