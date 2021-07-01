Ухвалили закон: Рада перезапускає агрострахування

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Верховна Рада на засіданні 1 липня ухвалила закон, що який вносить зміни до Податкового кодексу та регулює відносини, пов’язані із страхуванням сільгосппродукції з державною підтримкою.

Про це відомо з засідання Ради, документ №5104 підтримали 311 депутатів.

Автори законопроєкту зазначають, що для функціонування галузі "необхідно аби сільськогосподарські товаровиробники використовували ефективні інструменти управління ризиками, особливо, погодними ризиками, які можуть призводити до різкого падіння сільськогосподарського виробництва".

Так, законом запроваджується державна підтримка сільгоспвиробників в частині страхування продукції. Ще у 2012 році був ухвалений закон, який запроваджував агрострахування через Аграрний страховий пул. Проте така модель виявилася неефективною та потребувала реформування.

Законом збільшується ставка податку на дохід за договорами страхування сільськогосподарської продукції на 0,5 в.п. до 3,5% з метою у подальшому спрямування цих коштів на підтримку страхування с/г продукції.

Також визначаються механізм надання державної підтримки для агрострахування; учасники ринку, вимоги до них, їх права та обов’язки; об’єкти страхування, страхові продукти, ризики, випадки, вимоги до договорів.

Розмір часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам страхових платежів визначено на рівні до 60%.

Крім того, скасовується положення щодо страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий Пул та уточнюються повноваження Нацбанку як органу, що здійснює нагляд за страховою діяльністю.

Нагадуємо:

Верховна Рада на позачерговому засіданні 27 квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт №5104, який вносить зміни до Податкового кодексу та врегульовує питання агрострахування.

Кабінет Міністрів на засіданні 17 лютого схвалив проєкт закону, яким визначається механізм дії страхування сільськогосподарської продукції та скасовується страхування через Аграрний страховий Пул.

Економічна правда