Уряд хоче знову запустити агрострахування

Кабінет Міністрів на засіданні 17 лютого схвалив проєкт закону, яким визначається механізм дії страхування сільськогосподарської продукції та скасовується страхування через Аграрний страховий Пул.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Проєкт змін до закону "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" розробляли спільно Мінекономіки та Нацбанк, а також у співпраці з учасниками аграрного та страхового ринків, представниками профільних асоціацій та міжнародними експертами.

Прийняті зміни визначають механізм надання держпідтримки, учасників ринку, об’єктів страхування, страхових продуктів, страхових ризиків, страхових випадків та вимог до договорів.

Зазначається, що буде скасоване положення щодо страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий Пул, "який не був прозорим фільтром для професійного та відкритого відбору страховиків". До страхових компаній висуватимуться вимоги щодо роботи, а також визначатимуться прозорі механізми контролю за ними.

"Державна підтримка агрострахування є ефективним інструментом у багатьох країнах світу. Ми всі розуміємо, наскільки ця підтримка є важливою і довгоочікуваною для українських фермерів, особливо коли говоримо про глобальні зміни клімату та передбачувані погодні умови, такі, наприклад, як посуха", - прокоментував міністр економіки Ігор Петрашко.

"Впевнений, це рішення сприятиме розвитку не лише агросектору, але і економіки в цілому", - додав очільник відомства.

Під час презентації проєкту у жовтні зазначалося, що до об’єктів страхування належатимуть посіви, урожай агрокультур, багаторічні насадження та їх урожай, сільськогосподарські тварини, риба, водні біоресурси, сім’ї бджіл з їх продуктами, дохід від реалізації первинної сільськогосподарської продукції.

Тоді також йшлося про можливість отримання аграріями відшкодування частини страхового платежу. Планувалося, що у 2021 році він становитиме до 50% з обмеженням розміру виплат за об’єктами страхування, далі – до 80%.

Нагадаємо:

30 жовтня 2020 року Нацбанк та Мінекономіки представили проєкт закону щодо агрострахування.

Економічна правда