Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт щодо агрострахування

Верховна Рада на позачерговому засіданні 27 квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт №5104, який вносить зміни до Податкового кодексу та врегульовує питання агрострахування.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Документ підтримали 286 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується скасувати положення щодо страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий Пул. Також він визначає учасників ринку страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, вимоги до них, їхні права та обов’язки.

Визначається механізм надання держпідтримки, зокрема, пропонується збільшити ставку податку на дохід за договорами податку страхування сільськогосподарської продукції на 0,5% (до 3,5%). У подальшому ці кошти спрямують на підтримку страхування сільськогосподарської продукції.

Визначаються документом й об’єкти страхування, страхові продукти, страхові ризики, страхові випадки, вимоги до договорів страхування з державною підтримкою. Також уточнюються повноваження уповноваженого органу, що здійснює державний нагляд за страховою діяльністю – НБУ.

Так, фермерські господарства, колективні сільськогосподарські підприємства та сільськогосподарські кооперативи зможуть отримувати державну підтримку на страхування сільськогосподарської продукції.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 17 лютого схвалив проєкт закону, яким визначається механізм дії страхування сільськогосподарської продукції та скасовується страхування через Аграрний страховий Пул.

Економічна правда