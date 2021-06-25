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Ограничения на въезд в Германию могут остаться после окончания пандемии

Пятница, 25 июня 2021, 09:19
 

Ограничения на въезд в Германию из зон повышенного риска заражения коронавирусом могут сохраниться даже в том случае, если в стране отменят режим эпидемиологической ситуации на национальном уровне.

Источник: DW

Детали: Соответствующие поправки в Закон об эпидемиологической защите были приняты бундестагом поздно вечером в четверг, 24 июня.

Поправки предусматривают, что меры по борьбе с распространением коронавируса можно будет продлить на срок до одного года с момента отмены режима кризисной ситуации.

Ранее, 11 июня, бундестаг принял продлить режим эпидемиологической ситуации в стране еще на три месяца – до сентября. Без этого решения кризисный режим закончился бы 30 июня.

Предыстория:

  • Полностью вакцинированным туристам из стран, не входящих в Европейский Союз, будет разрешено въезжать в Германию с 25 июня.
  • Германия с четверга, 10 июня, начала пошаговое внедрение цифрового сертификата вакцинации CovPass, который смогут получить полностью привитые против коронавируса жители.
  • В связи со снижением количества больных коронавирусом в Германии министр здравоохранения страны Йенс Шпан выступает за отмену обязательного ношения защитных масок.

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туризм Германия

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