Городской туризм в мире почти восстановился от пандемии

Платформа для онлайн-бронирования жилья Airbnb сообщила, что туризм в городах почти возобновился до 2019 года.

Об этом сообщает BBC.

Количество забронированных мест в разных уголках мира за последние три месяца прошлого года почти соответствовало уровням 2019 года. В США количество заказов возобновилось полностью.

Также начинает расти заказы в городах, на них приходится 49% бронирований в конце 2021 года. Во время пандемии путешественники предпочитали дома за городами, чтобы избегать толп.

Компания также сообщила, что ожидает, что общее количество бронирований за первые три месяца 2022 впервые превысит уровень к пандемии.

Также Airbnb отмечает, что распространение удаленной работы через пандемию продолжает обуславливать работу сервиса. Вместо краткосрочных остановок туристы выбирают долгосрочные – около 4 недель.

"Удаленная работа лишила многих людей необходимости ежедневно находиться в офисе. Как следствие, люди разъезжаются", – добавили в компании.

Компания сообщила о рекордных 55 млн долларов прибыли за четвертый квартал. Доход вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 1,5 млрд долларов.

Airbnb отметила, что ожидает прибыль от 1,4 до 1,48 млрд долларов за первые три месяца 2022 года.