Регулятор добавил еще 6 проектов, в которые не стоит инвестировать

Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов пополнила список еще 6 сомнительными финансовыми проектами.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Основанием стал ряд обращений от физических лиц, утративших значительные средства, инвестированные в сомнительные финансовые проекты. Также были получены обращения от юридических лиц с просьбой проверки деятельности ряда сомнительных инвестиционных компаний.

Так, в рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов ("скам-проектов") комиссия добавила в соответствующий перечень NPBFX, GERCHIK & CO, WANT. BROKER, GoldenStanley, KIEXO, TrustMacquarieCapital.

Комиссия также обратилась к провайдеру с просьбой заблокировать веб-страницы фиктивных инвестиционных проектов, которым они предоставляют услуги хостинга.

Сейчас в перечень входит 70 сомнительных проектов. Его можно посмотреть на сайте комиссии.

Ранее НКЦБФР также добавила к нему Adal GROUP, Forex4you, Fortrade, FINANSA, "Торговый дом Карат", MOSBY GROUP, Mosby Lincoln LC и Sincere Systems.

Экономическая правда