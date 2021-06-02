У що не варто інвестувати: Регулятор додав ще 7 сумнівних проєктів

Нацкомісія з цінних паперів в рамках моніторингу скам-проєктів поповнила список ще 7 сумнівними фінансовими проєктами.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Так, до переліку додали Adal GROUP, Forex4you, Fortrade, FINANSA, "Торговий дім Карат", MOSBY GROUP, Mosby Lincoln LC та Sincere Systems.

Зазначається, що їх додали до переліку через звернення від правоохоронних органів та юридичних осіб.

Дані проєкти нібито працюють на ринку Форекс, або з іншими фінансовими активами. Деякі вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями, або діють по вже знайомому українцям механізму – надання надвеликого відсотку кешбеку за виданими подарункових сертифікатів.

Загалом у списку знаходяться 64 проєкти, серед яких і сумнозвісний B2B Jewelry. Повний перелік можна переглянути на сайті комісії.

До скам-проєктів Комісія відносить інвестиції в квазі ринок Форекс та проєкти, які пропонують послуги з інвестування, але мають на меті лише незаконне заволодіння коштами інвесторів.

Економічна правда





