Фонд гарантирования получил рекордный миллиард от продажи активов банков

Фонд гарантирования в мае на аукционах по продаже имущества обанкротившихся банков получил 996 млн гривень, что стало рекордом за три года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Всего в мае проведено 581 открытый электронный аукцион, из них 46 - результативные. Остальные торги не состоялись из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке имущества.

В частности, в мае Фонд продал имущество "Мисто Банка" на 228,8 млн грн, ликвидацию которого начали в январе этого года. Самым дорогим активом стал отель "Виктория", он "ушел с молотка" за 139,3 млн грн. Главный офис банка в центре Киева продали за 84 млн грн.

Все средства, полученные от продажи активов обанкротившихся банков, Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.

В мае успешные аукционы провели по продаже активов 12 банков. Больше всего получили от "Родовид Банка" (293,4 млн грн), банка "Финансы и Кредит" (229, 3 млн грн), "Мисто Банка" (228,8 млн грн) и КБ "Финансовая Инициатива" (148 млн грн).

Кроме того продавались активы АО "Дельта", "Златобанка", "ВТБ банка", "Аркады", "Банка Велес", "Вектор Банка", "Порто" и "Банка Камбио".

По состоянию на 1 июня 2021 года по результатам 46 успешных аукционов уже получена оплата за 15 лотам на общую сумму 99,1 млн грн, по шести из них заключены договоры купли-продажи активов на сумму более 5 млн грн. Кроме этого, в течение мая от непосредственной продажи активов физическим и юридическим лицам выручено 317 238 грн.

Экономическая правда