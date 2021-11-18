Суд Англии не будет рассматривать дело банка Жеваго, Фонд гарантирования идет в украинский

Высокий суд Англии отказал в подаче апелляции ФГВ на решение по делу "Финансы и кредит" Константина Жеваго, Фонд планирует дальше судиться в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВ.

В Фонде заявили, что материалы, представленные на рассмотрение в Высокий Суд Англии и Уэльса, могут лечь в основу соответствующих исков в украинские суды.

"Такая стратегия дальнейших действий рассматривается Фондом гарантирования вкладов в связи с отказом предоставления разрешения на апелляционное обжалование решения Высокого Суда Англии и Уэльса, вынесенное в конце сентября этого года по делу по иску о взыскании ущерба, причиненного банку акционером и связанными с ним лицами", - отметили в ФГВ.

Там напоминают, что в сентябре 2021 г. Высокий суд согласился с аргументами фонда гарантирования о наличии "достаточных оснований выдать приказ о всемирном аресте активов акционера банка". Однако суд решил, что нет юрисдикции на рассмотрение этого дела. Именно это решение и оспаривал Фонд.

Однако Высокий суд отказал Фонду в праве подавать апелляцию на это решение, из-за чего Фонд решил сосредоточиться на взыскании средств за нанесение ущерба банку его экс-владельцем Константином Жеваго в украинских судах.

Напоминаем:

Суд Лондона не признал свою юрисдикцию в иске Фонда гарантирования вкладов физлиц и банка "Финансы и Кредит" против акционера Константина Жеваго по делу в 600 млн долларов.

Там убеждены, что у суда нет юрисдикции для рассмотрения этого дела, ведь есть необходимость применять украинское законодательство, "в котором он не является экспертом".

В феврале 2021 года Фондом было инициировано иск на сумму 582,5 млн долларов о взыскании причиненного банку вреда с Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Соединенного Королевства, задействованных в операциях по выводу средств из банка.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 гг. открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

Экономическая правда