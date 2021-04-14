Кабмин поддержал присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования

Кабинет Министров на заседании 14 апреля поддержал проект закона о присоединении государственного Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц.

Соответствующий проект закона будет способствовать уменьшению доли государства в банковском секторе. Ранее сообщалось, что присоединение Ощадбанка в Фонд гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка.

Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, то есть 100%, независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 тысяч гривен.

Во время выступления на Кабмине заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб выразил позицию регулятора. В Нацбанке считают, что законопроект нуждается в доработке, чтобы урегулировать вопрос платежеспособности Фонда гарантирования.

Сологуб отметил, что такую же позицию имеют МВФ и ФГВФЛ. По его словам, стоит вернуться к обсуждению и решить вопрос комплексно.

В то же время, министр финансов Сергей Марченко отметил, что не считает нужным объединять эти вопросы, ведь их можно решить отдельно. По словам главы ведомства, вопрос платежеспособности ФГВ и вхождения Ощадбанка в Фонд "стоят отдельно в Меморандуме с МВФ".

"Мы видим необходимым доработать законопроект о платежеспособности ФГВФЛ вместе с НБУ и Фондом гарантирования, и в общем порядке дальше эти вопросы рассматривать на площадке Кабмина", - подытожил он.

Согласно законопроекту, если вклад, привлеченный АО "Ощадбанк" до дня вступления в статус участника Фонда, превышает предельный размер возмещения средств по вкладу (200 тысяч гривень), часть такого вклада, превышающая предельный размер возмещения средств по вкладу, гарантируется государством.

Напоминаем:

Ранее ожидалось, что государственный Ощадбанк с 1 января 2021 года станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц, чего не произошло.

Предшествовала этому другая дата вхождения банка в Фонд - 1 июля 2020 года, но вхождение банка в Фонд гарантирования откладывается.

Экономическая правда