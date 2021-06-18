За первый квартал зерновая госкорпорация получила 148 миллионов убытков

За первый квартал 2021 года Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, которая находится в управлении Минэкономики, получила чистые убытки на сумму 148,8 млн грн.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей годового финансового плана компании, сообщает проект Марлин.

За 2020 год корпорация отчиталась о 5,8 млрд грн чистых убытков.

"На ГПЗКУ была проведена оптимизация штата в течение 2019-2020 годов. Соответственно, среднее количество трудоустроенных лиц уменьшилась на 11,7% и составляет 4303 человека. В течение первого квартала этого года среднемесячные расходы на оплату труда в корпорации достигли 159,1 млн грн.

Средняя заработная плата руководителя предприятия составила 440,2 тыс грн, а члена правления - 287,9 тыс грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задолженность государственной продовольственной корпорации перед государственным "Укрэксимбанком" на конец первого квартала 2021 года составляет 27,2 млрд грн.

Согласно пояснительной записке, среди причин, повлиявших на финансовый результат предприятия, является невыполнение плановых показателей основных направлений работы. В частности оптовая торговля зерном выполнена только на 18%, а хранение и отгрузка зерна - на 28%.

С ноября 2020 года на ГПЗКУ назначен и.о. председателя правления - Андрей Власенко. До этого Власенко возглавлял другое государственное предприятие "Укрликтравы".

"На сайте Минэкономики содержалось уведомление об увольнении Андрея Власенко с должности руководителя 2Укрликтравы "из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей". Под его руководством долг предприятия достиг более чем 12 млн гривен и все счета" Укрликтрав "были заблокированы", - добавляет "Марлин".

Государственная продовольственно-зерновая корпорация - национальный оператор зернового рынка Украины, предоставляющая услуги в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых. Корпорация позиционирует себя на рынке как самая мощная государственная вертикально-интегрированной компании в аграрном секторе экономики страны.

Экономическая правда