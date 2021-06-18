За перший квартал зернова держкорпорація отримала 148 мільйонів збитків

За перший квартал 2021 року Державна продовольчо-зернова корпорація України, яка знаходиться в управлінні Мінекономіки, отримала чисті збитки на суму 148,8 млн грн.

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників річного фінансового плану компанії, повідомляє проєкт Марлін.

За 2020 рік корпорація відзвітувала про 5,8 млрд грн чистих збитків.

"На ДПЗКУ була проведена оптимізація штату протягом 2019-2020 років. Відповідно, середня кількість працевлаштованих осіб зменшилась на 11,7% та становить 4303 особи. Протягом першого кварталу цього року середньомісячні витрати на оплату праці в корпорації сягнули 159,1 млн грн.

Середня заробітна плата керівника підприємства склала 440,2 тис грн, а члена правління - 287,9 тис грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборгованість державної продовольчої корпорації перед державним "Укрексімбанком" на кінець першого кварталу 2021 року складає 27,2 млрд грн.

Відповідно до пояснювальної записки, серед причини, що вплинули на фінансовий результат підприємства, є невиконання планових показників основних напрямків роботи. Зокрема оптова торгівля зерном виконана лише на 18%, а зберігання та відвантаження зерна - лише на 28%.

З листопада 2020 року на ДПЗКУ призначений в.о. голови правління - Андрій Власенко. До того Власенко очолював інше державне підприємство "Укрліктрави".

"На сайті Мінекономіки містилося повідомлення про звільнення Андрія Власенка з посади керівника "Укрліктрави" через "неналежне виконання своїх службових обов’язків". Під його керівництвом борг підприємства сягнув більш ніж 12 мільйонів гривень і всі рахунки "Укрліктрав" були заблоковані", - додає "Марлін".

Державна продовольчо-зернова корпорація - національний оператор зернового ринку України, надає послуги у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. Корпорація позиціонує себе на ринку як найпотужніша державна вертикально–інтегрованою компанія в аграрному секторі економіки країни.

Економічна правда