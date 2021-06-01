SpaceX строит плавучие космодромы

Компания SpaceX ведет строительство двух плавучих космодромов на основе приобретенных буровых установок и планирует запустить их в эксплуатацию в 2022 году.

Об этом сообщает TechCrunch.

Компания планирует превратить буровые платформы в космодромы Deimos и Phobos, которые станут в будущем стартовыми и посадочными площадками для многоразовой ракеты Starship.

Нефтедобывающие платформы получили названия в честь спутников Марса. Ожидается, что они станут космодромами в 2022 году.

Установки находятся в порту Браунсвилл, неподалеку от исследовательского центра Starship в Бока-Чика.

Сверхглубоководные нефтяные вышки 8500 и 8501 обошлись SpaceX в 3,5 миллиона долларов каждая. Бывший владелец вышек, компания Valaris со штаб-квартирой в Хьюстоне, крупнейший в мире владелец офшорных нефтяных вышек, в августе подала заявление о банкротстве, стремясь облегчить тяжелое долговое бремя.

Илон Маск в Твиттере сообщал, что SpaceX планирует строить плавучие космодромы сверхтяжелого класса для Марса, Луны и гиперзвуковых путешествий вокруг Земли.

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