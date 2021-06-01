SpaceX будує плавучі космодроми

Компанія SpaceX веде будівництво двох плавучих космодромів на базі придбаних бурових установок і планує запустити їх в експлуатацію у 2022 році.

Про це повідомляє TechCrunch.

Компанія планує перетворити бурові платформи на космодроми Deimos і Phobos, які стануть у майбутньому стартовими і посадковими майданчиками для багаторазової ракети Starship.

Нафтовидобувні платформи отримали назви на честь супутників Марса. Очікується, що вони стануть космодромами у 2022 році.

Установки розташовуються в порту Браунсвілл, неподалік дослідницького центру Starship в Бока-Чіка.

Надглибоководні нафтові вишки 8500 і 8501 обійшлися SpaceX у 3,5 мільйона доларів кожна. Колишній власник вишок, компанія Valaris зі штаб-квартирою в Х'юстоні, найбільший у світі власник офшорних нафтових вишок, у серпні подала заяву про банкрутство, прагнучи полегшити важке боргове навантаження.

Ілон Маск у Твіттері повідомляв, що SpaceX планує будувати плавучі космодроми надважкого класу для Марса, Місяця і гіперзвукових подорожей навколо Землі.

Рекомендуємо почитати: Марсіанин: як і коли Ілон Маск колонізує Червону планету